Il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, in località Cerreto di San Marco Argentano, nei pressi del confine con il territorio di Roggiano Gravina. Sul posto sono giunti per i rilievi del caso i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Oscar Caruso. Secondo quanto si apprende, il cadavere è in condizioni tali che non è stato possibile determinarne il sesso né le cause della morte. L’area, ora opportunamente delimitata, si trova in una zona boschiva e impervia, poco frequentata.