Il cadavere di un uomo, Antonio Ranieri, 79 anni, di Montepaone, è stato rinvenuto nella tarda mattina di oggi in località Pietragrande di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Al momento i carabinieri della compagnia di Soverato, intervenuti sul posto, mantengono il più stretto riserbo sulle cause del decesso ed hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.