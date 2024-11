Si tratta di un uomo di nazionalità straniera di quarant'anni. Potrebbe trattarsi di un migrante morto in un naufragio in mare

È morto per annegamento l'uomo il cui cadavere è stato trovato ieri sulla spiaggia di Rossano, nel cosentino. È questo l'esito della prima ispezione esterna fatta dal medico legale che ha escluso la presenza di segni di violenza sul corpo. Il medico legale non ha però ancora potuto stabilire il periodo della morte. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera di una quarantina d'anni. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un migrante morto in uno degli ultimi naufragi davanti alle coste della Grecia. Tra l'altro a Rossano non risultano essere state presentate denunce di scomparsa. I carabinieri, comunque, stanno verificando se nei comuni vicini vi possano essere persone che mancano all'appello.