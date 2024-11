L'incidente si è verificato nei pressi dello svicolo autostradale. L'uomo è stato prontamente trasferito all'ospedale di Lamezia

Incidente sul lavoro questa mattina a Falerna dove, nei pressi dello svincolo autostradale, un operaio è caduto da un'impalcatura di circa sei metri mentre stava effettuando dei lavori per un'impresa di impianti elettrici. Sul posto necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha provveduto a trasportare prontamente il lavoratore, R.R., all'ospedale di Lamezia. L'uomo, di Nocera Terinese, ha riportato fratture ad entrambe le gambe. Non sarebbe in pericolo di vita.