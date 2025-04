Per l’uomo, titolare di un’impresa edile, non c’è stato nulla da fare. Sarebbe precipitato da un’altezza di tre metri. Lascia la moglie e quattro figli

Un 54enne di origini calabresi è morto a seguito di un tragico incidente sul lavoro a Chambave, in Valle d’Aosta. Antonio Maiorano, di Belvedere Marittimo, ha perso la vita cadendo dal tetto di un’abitazione.

L’uomo era titolare di un’impresa edile individuale e stava eseguendo alcuni interventi su una villetta privata. Il fatto risale a venerdì scorso, il decesso è avvenuto ieri.

Secondo quanto riportato da Aostaoggi.it, la caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri. A lanciare l’allarme è stato il proprietario della casa, ma purtroppo per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo era già deceduto al loro arrivo.

La dinamica dell’accaduto è tuttora al vaglio delle autorità. Resta da chiarire se la caduta sia stata causata da un incidente improvviso durante i lavori o da un possibile malore che potrebbe avergli fatto perdere l’equilibrio. Le indagini sono in corso per accertare con precisione le cause del decesso.

Come riporta Aostasera, altro quotidiano locale, Maiorano lascia la moglie e quattro figli. I funerali verranno celebrati domani, 16 aprile, a Châtillon, paese in cui risiedeva con la famiglia.