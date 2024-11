Si è conclusa nel migliore di modi la disavventura di un giovane turista napoletano. I sanitari del nosocomio hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferro e la manetta del freno conficcati nell'addome del malcapitato

A Crotone, durante la serata di venerdì, i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento insolito e delicato su richiesta del personale medico del pronto soccorso. I sanitari del San Giovanni di Dio, hanno infatti richiesto l'intervento dei pompieri per tagliare ed estrarre il manubrio e la manetta del freno conficcati nell'addome di un bambino a seguito della caduta dello stesso dalla bicicletta.

Una situazione alquanto delicata, che ha visto i vigili del fuoco, in collaborazione e sotto la supervisione del personale medico, effettuare il piccolo intervento permettendo dunque la rimozione del corpo estraneo. Il bambino, di origini napoletane è in ferie in Calabria con la famiglia presso un villaggio turistico nel crotonese.

L'intervento per quanto complesso e delicato ha avuto esito positivo con grande soddisfazione per il personale dei vigili del fuoco e per i medici del pronto soccorso pitagorico.

«Con autorizzazione da parte dei genitori per la pubblicazione delle immagini i vigili del fuoco tutti augurano una pronta guarigione al giovane malcapitato elogiandolo per il coraggio dimostrato». È questo il messaggio di auguri nei confronti del bambino diffuso dagli stessi pompieri in un nota, al termine dello straordinario intervento.