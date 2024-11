Il Soccorso alpino e speleologico Calabria – Cnsas è intervenuto per il recupero di una 43enne, infortunatasi in una zona impervia nel Parco della Sila. L’incidente è avvenuto nella riserva di Gallopane.

La donna, uscita in compagnia del marito per andare a raccogliere funghi, è scivolata procurandosi una sospetta frattura ad un arto inferiore.



Intervenuti i tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello che, raggiunta prontamente la donna, hanno provveduto inizialmente alla valutazione sanitaria, all’immobilizzazione e all’imbarellamento. Giunti su strada, la donna è stata consegnata ai sanitari del 118 per i controlli del caso e per il trasporto in ospedale.