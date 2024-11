L'episodio avvenuto nel terreno di proprietà dell'uomo adiacente al precipizio. Sul posto i Vigili del fuoco

Dramma a Gizzeria in località Martino dove un uomo Giuseppe Bassarelli, 77 anni, è morto dopo essere precipitato in un dirupo alto 40 metri e adiacente a un terreno di sua proprietà. Sul posto il nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Falerna. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si esclude possa trattarsi di suicidio.

