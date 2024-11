Inutili i soccorsi per l'ottantenne. L'incidente in contrada Busale a Cinquefrondi, intervenuti oltre al 118 anche vigili del fuoco e carabinieri

Un pensionato di 80 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente in un dirupo mentre stava stava effettuando lavori di pulizia in un terreno di sua proprietà in contrada Busale di Cinquefrondi. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari dell'ottantenne che si trovavano insieme a lui nel momento dell'incidente.

Quanto è arrivato sul posto il personale del 118 il pensionato era però già deceduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. Oggi un altro anziano è morto a Vibo Valentia mentre era intento a lavorare in un terreno, travolto dalla motozappa.