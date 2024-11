L’animale in fin di vita è stato trovato dai figli dei proprietari. Una radiografia ha evidenziato la presenza del proiettile vicino alla colonna vertebrale. Indagano i carabinieri

Un cane di proprietà di una famiglia è stato ucciso sabato scorso a colpi di arma da fuoco a Martone, piccolo centro della vallata del Torbido, nella Locride. Secondo quanto si è appreso a trovare l'animale in fin di vita sono stati i figli della coppia di ritorno da scuola, avvisati della presenza del cane immobile su un cumolo di sabbia. In un primo momento per Trudy, questo il nome del pinscher nano, si era pensato ad un avvelenamento.

Trasportato all’ambulatorio veterinario di Locri i medici, che inizialmente avevano supposto un’aggressione da parte di un altro cane di taglia maggiore, hanno deciso di proseguire con una lastra, da cui sfortunatamente è risultato un colpo di 8mm a ridosso della colonna vertebrale della povera bestia, morta ieri mattina dopo un giorno di agonia.

I proprietari hanno così deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Gioiosa Jonica, i quali hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori e al movente del gesto. L'episodio ha provocato l'indignazione dei residenti del piccolo borgo pre-aspromontano.