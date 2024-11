L’uomo sarebbe stato ucciso durante un tentativo di rapina da quattro cittadini rumeni

Cosenza - Ucciso dopo un tentativo di rapina. Il corpo di Giuseppe Caloiaro, di Carlopoli, paese in provincia di Catanzaro, non è stato mai ritrovato. L’uomo è scomparso il 16 marzo del 2005 a Cosenza. Sarebbe stato assassinato da quattro cittadini romeni che volevano derubarlo. Dopo 9 anni, oggi, uno dei quattro presunti assassini è stato fermato a Varese dai carabinieri. Gabriel Constantin Sercaianu, 34 anni, era destinatario di un mandato internazionale di cattura. Indagati per la scomparsa di Caloiaro altri tre suoi connazionali di 28, 32 e 37 anni. I quattro, che all’epoca erano ospiti dell’Oasi Francescana di Cosenza, avrebbero ingannato la vittima con la promessa di trovare una badante rumena per la madre ammalata.



L’auto di Caloiaro fu ritrovata semibruciata il giorno dopo la scomparsa, poco lontano dal capoluogo bruzio. Secondo la Procura di Cosenza Caloiaro fu accoltellato e il suo corpo gettato in una scarpata.