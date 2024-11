Giuseppe Galati avrebbe stipulato un contratto di locazione distraendo somme alle loro specifiche finalità

Novemilanovecento sottratte dai fondi destinati ai progetti regionali e utilizzati per stipulare un contratto di locazione a Roma. Risulta indagata con l'accusa di peculato oltrechè Giuseppe Galati anche Mariangela Cairo, 48 anni originaria di Belvedere Marittimo ma residente a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Giuseppe Galati nella sua funzione di presidente della Fondazione Calabresi nel mondo e avendo disponibilità delle somme erogate dalla Regione Calabria se ne appropriava utilizzandole per la stipula di un contratto di locazione a proprio ed esclusivo beneficio deviando così le risorse dal loro vincolo di destinazione. In particolare, Mariangela Cairo, segretaria generale della Fondazione Sud del Mondo nonchè collaboratrice Fondazione Calabresi nel mondo, risulta beneficiaria e sottoscrittrice del contratto di locazione relativo ad una sede in uso alla Fondazione.

Luana Costa