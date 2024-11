Il ritorno temporaneo dell'anticiclone delle Azzorre che sta interessando la nostra Regione ha riportato un generale lieve calo delle temperature ovunque con valori rientrati nelle medie del periodo e clima pressoché gradevole e locale instabilità specie pomeridiana. Ecco le previsioni per i prossimi 3 giorni:

Meteo martedì: per la giornata di martedì 2 agosto ci aspettiamo una mattinata stabile e soleggiata su tutta la Regione ad eccezione del comparto tirrenico dove saranno possibili annuvolamenti in rapido dissolvimento; nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove non si esclude la formazione di locali deboli piovaschi; poco o parzialmente nuvoloso altrove ma senza rischio di precipitazioni. Stabile in serata. Giornata soleggiata lungo i litorali marini jonici con possibile passaggio nuvoloso innocuo nel pomeriggio sul reggino jonico e specie tra Punta Stilo e Bovalino marina.

Tempo stabile anche lungo i litorali tirrenici con qualche nuvola innocua al mattino tra le zone di Praia a mare e Pizzo Calabro. Temperature perlopiù stazionarie ovunque con valori che saranno compresi tra i 29°C e i 32°C sulle coste joniche, mentre saranno meno elevate sulle coste tirreniche ma con umidità più alta; picchi fino ai 34-35°C invece nelle zone interne della Valle del Crati e Piana di Sibari. Venti moderati da Nord lungo la fascia jonica cosentina e crotonese con raffiche fino ai 50 km/h mentre altrove saranno perlopiù deboli. Mari generalmente mossi il medio alto Jonio, poco mossi i restanti mari.

Meteo mercoledì: Nella giornata di mercoledì 3 agosto avremo una mattinata ancora stabile su tutta la Regione ma non mancheranno locali annuvolamenti in rapido dissolvimento lungo il comparto tirrenico; nel pomeriggio nubi in aumento su tutte le zone interne con piogge sparse su Sila, Pollino e localmente su Serre e Aspromonte; parzialmente nuvoloso altrove ma senza rischio di precipitazioni. Stabile in serata con cieli sereni ovunque. Bel tempo lungo i litorali marini tirrenici con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi; qualche nuvola nel pomeriggio lungo i litorali jonici e soprattutto tra il crotonese e il reggino e in particolare le zone di Isola Capo Rizzuto, tra Botricello e Soverato e lungo la fascia reggina tra Punta Stilo e Locri.

Temperature ancora stazionarie ovunque con valori che saranno compresi tra i 29°C e i 32°C sulle coste joniche, mentre saranno meno elevate sulle coste tirreniche con valori fino ai 30°C; picchi fino ai 34-35°C nelle zone interne della Valle del Crati e Piana di Sibari. Venti ancora moderati sul medio alto Jonio dai quadranti nordorientali, mentre saranno perlopiù deboli altrove. Mari mossi su tutte le coste joniche cosentine e crotonesi mentre saranno poco mossi i restanti mari.

Meteo giovedì: Nella giornata di giovedì 4 Agosto avremo una mattinata stabile su tutta la Calabria con i consueti locali annuvolamenti in rapido dissolvimento lungo il comparto tirrenico; nel pomeriggio nubi in aumento su tutte le zone interne con piogge sparse su Sila, Pollino e localmente su Serre; parzialmente nuvoloso altrove ma senza rischio di precipitazioni. Stabile in serata con cieli sereni ovunque. Bel tempo lungo i litorali marini tirrenici con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi specie sull'alto cosentino; qualche nuvola nel pomeriggio lungo i litorali jonici e soprattutto tra il catanzarese e il reggino e in particolare le zone tra Botricello e Soverato e lungo la fascia reggina tra Punta Stilo e Locri.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori che saranno compresi tra i 30°C e i 33°C sulle coste joniche, mentre saranno meno elevate sulle coste tirreniche con valori fino ai 30°C; picchi fino ai 35-36°C invece nelle zone interne della Valle del Crati e Piana di Sibari. Venti deboli con direzione variabile su tutta la Calabria e mari mossi su tutte le coste joniche cosentine e crotonesi, mentre saranno poco mossi i restanti mari.