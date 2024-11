Lo hanno dichiarato il segretario regionale Filt-Cigl Nino Costantini e il responsabile regionale ferrovieri Filt Maria Cuzzupoli. ‘ Un trasporto regionale colabrodo’

“Ancora una volta Trenitalia umilia la nostra regione. Dopo i tagli sulla lunga percorrenza, l’assenza ormai cronica di investimenti, un trasporto regionale colabrodo, una ferrovia ionica da far west, adesso comunica un piano di assunzioni nazionale in cui viene esclusa scientificamente la Calabria”. Così il segretario regionale Filt-Cgil Nino Costantino e il responsabile regionale ferrovieri Filt-Cgil Maria Cuzzupoli.

“È una decisione – fanno sapere gli interessati – assurda, e che contrasta con la necessità di rilanciare il sistema ferroviario calabrese che invece avrebbe bisogno di una inversione reale di tendenza sia in termini di investimenti che di assunzioni. Negli ultimi vent’anni – proseguono – i ferrovieri calabresi sono passati da circa 13mila a circa 2mila. Negli ultimi cinque anni gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato nel Sud del Paese, sono stati di circa il 20% : in Calabria di circa il 5%”. “Occorre da subito – chiosano Costantino e Cuzzupoli – promuovere un'azione che blocchi la scelta delle ferrovie di abbandonare completamente la Calabria. Chiediamo al presidente Oliverio di far sentire vivacemente la propria voce. Invitiamo la deputazione calabrese a porre con determinazione e nettezza questo scandalo – concludono – in Parlamento”.