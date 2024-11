Riceviamo e pubblichiamo la replica di Pasqualino Ruberto, dopo il sequestro di 361 mila euro disposto dalla procura di Catanzaro

In qualità di Legale di fiducia del dr. Pasqualino Ruberto, ad integrazione e specificazione della notizia pubblicata sulla Vs. testata giornalistica in merito all’intervenuto sequestro di 361.000 euro nei confronti dell'ex presidente della Fondazione Calabria Etica, Pasqualino Ruberto, si significa che, seppure il provvedimento cautelare reale sia stato emesso per l’anzidetta somma, l’esecuzione in concreto del sequestro non ha avuto ad oggetto che alcune modestissime somme e quote societarie.



Con l’occasione, peraltro, si rappresenta che, essendo l’anzidetto provvedimento cautelare il primo atto ufficiale con cui viene data formale comunicazione al dr. Ruberto della Sua iscrizione nel Registro degli Indagati e delle fattispecie di reato ipotizzate a Suo carico, provvederemo già nei prossimi giorni a predisporre e ad offrire all’Autorità Giudiziaria adeguata documentazione probatoria atta a chiarire la totale correttezza dell’operato del dr. Ruberto e, dunque, l’assoluta infondatezza di ogni accusa, pur provvisoriamente, rivolta a Suo carico.

Avv. Francesco Pagliuso