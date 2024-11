C'è anche la Calabria tra le regioni che potrebbero essere interessate dal passaggio del razzo cinese in caduta. Proprio per questo, nelle ultime ore sindaci e prefetture stanno raccomando ai cittadini di non uscire di casa nelle ore di massima allerta.

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, al termine di una riunione operativa in Prefettura incentrata proprio sul rientro nell'atmosfera terrestre del razzo cinese "Lunga marcia 5B", ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa, in via precauzionale, questa notte dalle ore 1 fino alle ore 7 di domani, domenica 9 maggio. Il range orario di rientro del cosiddetto lanciatore spaziale è stato infatti ulteriormente ristretto dalla Protezione civile.

La Prefettura di Vibo: «Stare in casa»

Anche la Prefettura di Vibo – sempre sulla scorta dell’avviso di Protezione civile – ha diramato un messaggio di allerta con alcune indicazioni rivolte ai Comuni. «La previsione di rientro sulla Terra – si spiega nel documento – è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio 2021, con un margine temporale di incertezza di 6 ore. Pertanto, l’allerta è da considerarsi dalle 20:24 di sabato 8 maggio 2021 fino alle 08:24 di domenica 9 maggio 2021. Il Dipartimento consiglia, in quell’arco temporale di stare in casa, lontani da finestre e porte vetrate; i frammenti, impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone».

Quindi l’invito rivolto ai sindaci e commissari straordinari ad «attivarsi per le necessarie attività di comunicazione/informazione alla popolazione, affinché sia adottata ogni utile cautela del caso, indicando, in via preventivo-precauzionale, quale arco temporale da osservare il seguente: dalle ore 20 di sabato 8 maggio 2021 fino alle ore 9 di domenica 9 maggio 2021».