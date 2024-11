Da stamani la neve scende copiosa in tutta la Calabria. Particolarmente critica la situazione sull'A3. A Rogliano si registrano blocchi alla circolazione a causa delle abbondanti nevicate. Scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro

Una perturbazione di origine atlantica sta colpendo in queste ore la Calabria. Ieri la Protezione civile aveva lanciato un avviso per le condizioni metereologiche avverse, segnalando precipitazioni nevose anche a bassa quota. L'avviso prevede anche venti forti, con possibili mareggiate lungo le coste.

15:00:09 - Da stamani nevica in tutta la Calabria: a Catanzaro, a 300 metri sul livello del mare, sulla Pre Sila, sulla costa ionica della Locride e nel cosentino. Precipitazioni nevose anche sul tratto calabrese dell’autostrada Salerno Reggio Calabria a nord di Cosenza.



In Sila, dove la temperatura è arrivata a -14, il manto bianco ha raggiunto i 70 centimetri, ma anche su Pollino e Aspromonte le cime sono tutte imbiancate.



Qualche fiocco di neve stamani anche a Vibo e a Lamezia.

16:21:29 - Viabilità in tilt - La neve che sta cadendo copiosa da questa mattina sta causando molti disagi alla viabilità, soprattutto nelle province di Cosenza e Catanzaro, interessate da nevicate abbondanti e dalla formazione di ghiaccio. Particolarmnte critica la situazione sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra i confini con la Basilicata e la zona di Falerna, nel Catanzarese. A Rogliano, in provincia di Cosenza, si registrano rallentamenti che, a tratti diventano veri e propri blocchi. Neve anche sulla SS107 Silana, nel tratto cosentino, e sulla SS283 delle Terme Luigiane. In alcuni tratti, come nella zona di Pianolago, l’asfalto scivoloso induce alla prudenza con conseguenti rallentamenti. Gli agenti della Stradale e il personale dell'Anas consigliano, per il momento, di non mettersi in viaggio sulle arterie del Cosentino.

Scuole chiuse - Domani mercoledì 20 gennaio, le scuole rimarranno chiuse in otto centri delle Serre vibonesi: Mongiana, Fabrizia, Brognaturo, Arena, Spadola, Nardodipace, Vallelonga, e Simbario. A Cosenza il sindaco Mario Occhiuto ha ordinato la sospensione delle lezioni anche per la giornata di domani. Chiusura delle scuole decisa anche dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, per la giornata di mercoledì. Analoghi provvedimenti in molti centri di tutta la regione.