Sono numerosi gli incendi che in queste ore stanno interessando la Calabria, complice anche il vento. "Calabria verde" informa che sono 45 i roghi su tutto il territorio regionale - di cui solo 7 riguardano boschi - che vedono impegnati duecento uomini in tutto. Presente anche personale a terra per la bonifica.

Tra gli interventi più impegnativi, quello nell’area del comune di Borgia. Poco prima delle 12, infatti, è stato segnalato un incendio in località Donnantona di Borgia. Sul posto una squadra di “Calabria Verde” e una dei Vigili del Fuoco. Anche a causa del forte vento, le fiamme hanno raggiunto le abitazioni lambendole. Necessario l'impiego di un mezzo aereo. Dopo circa un'ora di attività l'incendio è stato spento e sono in corso le attività di bonifica da terra.

