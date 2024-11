I dati Eurostat fanno registrare un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente ma la situazione resta drammatica per chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni

La Calabria resta nelle prime cinque regioni europee dove più alta è la disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni, con un tasso del 55,6 % registrato nel corso del 2017. È quanto risulta dagli ultimi dati Eurostat, che danno conto anche di un leggerissimo miglioramento rispetto all’anno precedente, quando il tasso di disoccupazione era del 58,7%.

Troppo poco, comunque, per schiodare la Calabria dal fondo della classifica, seguita solo dall’enclave spagnola in Marocco Melilla (62,7 %), dall'isola greca di Voreio Aigaio (58,2 %), dalla regione ellenica di Ipeiros (58 %) dal territorio francese d'oltremare Mayotte. Non se la passano molto meglio altre due grandi regioni del sud Italia: la Campania (54,7 %, in settima posizione) e la Sicilia (52,9 %, decima).