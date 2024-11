Una pattuglia di militari della Sezione Operativa Navale della Guarda di Finanza di Crotone, allertata dalla notizia di uno sbarco in località Sovereto, fra Capo Rizzuto e Le Castella, ha individuato e fermato due presunti scafisti di nazionalità ucraina che avevano già raggiunto Crotone e si stavano dirigendo verso la stazione degli autobus per dileguarsi. La scorsa notte ai finanzieri sono giunte notizie riguardati la presenza di persone sul litorale di Sovereto e sono state allertate le aliquote operative in mare e sul territorio. Una motovedetta ha individuato una barca a vela incagliata sugli scogli, a pochi metri dalla riva, mentre altre pattuglie hanno perlustrato le strade per individuare i migranti e soprattutto gli scafisti. Complessivamente sono stati rintracciati 59 cittadini pachistani, tutti maschi, che sarebbero partiti qualche giorno fa dalla Turchia. A Crotone, nei pressi della stazione degli autobus i finanzieri hanno poi fermato due cittadini ucraini, rispettivamente di 29 e 32 anni, ritenuti i presunti scafisti.

I migranti sono stati trasferiti al centro di Sant’Anna per l’assistenza, l’identificazione e le indagini tese a ricostruire modalità del traffico e responsabilità degli ucraini fermati.