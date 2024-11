La Giunta regionale ha prorogato l'incarico di commissario straordinario di Calabria Verde a Giuseppe Oliva, dirigente di ruolo della Regione, «sino al perdurare dello stato di emergenza» legata agli incendi boschivi e «comunque non oltre il 30 settembre 2022». Lo dispone una delibera adottata dall'esecutivo calabrese, su proposta dell'assessore regionale alla Forestazione Gianluca Gallo: Oliva è stato nominato commissario di Calabria Verde, ente strumentale in house della Regione che si occupa di forestazione, a novembre 2020, con una prima proroga dell'incarico a fine 2021.

«Durante l’espletamento dell’incarico - si legge nella delibera - il commissario straordinario, alla guida dell’Ente strumentale regionale più grande per numero di dipendenti impiegati e risorse finanziare assegnate, pur nelle oggettive e ben note difficoltà derivanti dalle passate gestioni, ha assicurato un’autorevole gestione e la continuità amministrativa dell’ente stesso. Lo stato emergenziale derivante dal proliferare degli incendi boschivi, che stanno interessando l’intero territorio regionale, rende opportuno - scrive la Giunta regionale - una continuità gestionale al fine di garantire una efficace azione di contrasto al fenomeno calamitoso».

Da qui, per la Giunta regionale, «la necessità di prorogare, sino al perdurare dello stato di emergenza di cui sopra e comunque non oltre il 30 settembre 2022, a Giuseppe Oliva, l’incarico di commissario straordinario dell’Azienda “Calabria Verde” al fine di consentire allo stesso di continuare a garantire ed assicurare, in continuità con la precedente attività, un’attenta gestione amministrativa e, comunque, in attesa che siano espletate le procedure di evidenza pubblica dirette alla selezione del direttore di Calabria Verde».