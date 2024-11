Ora i dati ci sono e sono valutabili. La Calabria, nelle ultime settimane, ha avuto qualche problema di comunicazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ma pare che adesso sia riuscita a soddisfare gli standard richiesti e a fornire le informazioni relative ai 21 indicatori per l’attività di monitoraggio. L'istituzione della zona gialla attende comunque la ratifica ufficiale del Governo, che da quanto si apprende dovrebbe arrivare entro domani, venerdì 11 dicembre. Domenica dovrebbero partire le nuove misure.

Cosa sarà possibile fare? Spostamenti, bar e ristoranti sono i cambiamenti sostanziali che interessano il cambio di colore.

Spostamenti

È consentito spostarsi da un comune all’altro e in un'altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Resta comunque la raccomandazione di non spostarsi se non per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità.

Attività Commerciali

Possono riaprire ristoranti e bar fino alle 18.00 che successivamente potranno continuare a lavorare d'asporto fino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.

Restano invariate, come in zona arancione, le misure vigenti per i centri commerciali che saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di beni alimentari, tabaccherie ed edicole. Rimangono chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e slot machine. Attività ferme anche nei bar e nelle tabaccherie.

Trasporti

Immutate anche le restrizioni riguardanti i mezzi pubblici: riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione di quello scolastico.