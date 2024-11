«Per oggi e domani previsto il massimo livello di pericolosità sulla città di Reggio Calabria». È quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile Calabria. Nella Città dello Stretto e in provincia, quindi, bollino rosso oggi e domani: previsti picchi di 39 gradi. Caldo e afa in tutta la regione, nelle altre quattro province le temperature si aggireranno comunque intorno ai 35 gradi.

«Le temperature molto elevate, associate a tassi elevati di umidità, che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni rappresentano un rischio per la salute, soprattutto di bambini e anziani», continua la Protciv.

Per restare informati sulle condizioni climatiche è possibile consultare il portale del ministero della Salute dove sono presenti tutte le informazioni utili.