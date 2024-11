La città dello Stretto tra le 26 italiane indicate dal Ministero della Salute. La situazione di allerta è estesa fino a domenica 6 agosto

C'è anche Reggio Calabria, dove dominano afa e alte temperature, tra le 26 città italiane indicate dal Ministero della Salute con il bollino rosso per il caldo. La situazione di allerta per le temperature eccezionali, anche nella città dello Stretto, è stata estesa fino a domenica 6 agosto. Il bollino rosso, che corrisponde al livello 3, secondo il sito del Ministero della Salute, "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".



In Calabria, l'ondata di calore provocata dall'anticiclone africano che ha investito tutto il Paese non sta risparmiando nemmeno le altre principali città.