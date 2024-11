«Giungono dai Centri vaccinali situazioni di disagio in riferimento alle temperature torride che ormai ci accompagneranno fino a settembre. Gli operatori addetti alle vaccinazioni e i volontari sono costretti ad operare in situazioni al limite della vivibilità. Per non parlare dei cittadini costretti a file interminabili sotto il sole», queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Democratici e progressisti Giuseppe Aieta, diffuse attraverso una nota stampa.

«Chiedo al presidente Spirlì - continua Aieta - di consentire una agevole e sicura vaccinazione che, come pare, si protrarrà per tutta l’estate ed oltre». In conclusione: «Si registrano casi di malori e malesseri dovuti alle alte temperature per cui è necessario dotare tutti i Centri vaccinali calabresi di sistemi di refrigerazione o, quanto meno, mitigazione delle temperature oltre all’ombreggiamento delle zone di attesa all’esterno dei centri».