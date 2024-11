Una saccatura in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà la nostra regione. Prevista pioggia e temporali sul comparto tirrenico dove si registreranno 23-24° C. Sullo Ionio non si dovrebbero superare i 28°C

La giornata di Ferragosto è stata vissuta all’insegna del gran caldo su tutta la Calabria: spiccano infatti valori di oltre 40°C nell’entroterra Cosentino e Crotonese ma con valori diffusamente tra i 33°C e i 39°C su gran parte della Regione.

Dopo diverse settimane di caldo e tempo stabile però, ecco che si intravede un generale cambiamento delle condizioni meteorologiche causate dall’arrivo di una saccatura di origine atlantica che apporterà un notevole calo delle temperature accompagnato da maltempo sparso.

Temperature in forte calo e possibile maltempo in arrivo

Una saccatura in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà, a cavallo del weekend, l’intera Penisola apportando un generale e brusco calo termico e possibile forte maltempo su alcune aree.

Anche la Calabria risentirà di questo cambiamento: dalla giornata di domenica infatti saranno probabili piogge e temporali in particolare lungo il comparto Tirrenico causate dal contrasto che scaturirà tra l’aria fresca in quota in arrivo e l’aria molto calda attualmente presente nell’atmosfera.

Le temperature in questo frangente subiranno un discreto calo, ma il vero cambiamento si avrà dalla giornata di lunedì: la perturbazione atlantica infatti raggiungerà nettamente anche il Meridione e la nostra regione apportando locale maltempo lungo la fascia Tirrenica e aree interne con possibili sconfinamenti verso le aree Joniche. Da segnalare anche in questo caso che i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con precipitazioni localmente di forte intensità a causa del forte contrasto termico che si andrà a creare con l’aria calda presente e l’aria decisamente più fresca in arrivo.

Le temperature

Di conseguenza, dunque, si avrà anche un sostanzioso calo delle temperature: se fino ad oggi il termometro si è mantenuto al di sopra delle medie stagionali anche di oltre 6°C, ecco che dalla giornata di lunedì i valori scenderanno addirittura al di sotto delle medie di qualche grado con uno scarto quindi di circa 10°C. Per quanto riguardano le temperature al suolo dunque lungo le coste specie Joniche il termometro non dovrebbe superare i 27-28°C nelle ore più calde, ad eccezione di alcune aree del Crotonese dove saranno possibili ancora punte di oltre 30°C; valori più bassi invece lungo le coste Tirreniche i quali potranno non superare neanche i 23-24°C grazie anche alle precipitazioni che saranno in atto.

Discorso molto simile nelle aree interne e di pianura dove in queste settimane le temperature registrate sono state a dir poco roventi: qui infatti il termometro registrerà un notevole calo con valori che difficilmente supereranno i 30-32°C specie su Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato Crotonese, mentre altrove i valori registrati saranno intorno ai 28-30°C.