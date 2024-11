È il colonnello Giovambattista Frisone il nuovo comandante del Comando militare Esercito Calabria che subentra al colonnello Giampiero Battipaglia. All’auditorium Casalinuovo di Catanzaro la cerimonia di avvicendamento alla presenza del generale di divisione Gualtiero Mario de Cicco. E’ un bilancio positivo quello di Battipaglia che va in pensione per raggiunti limiti di età lasciando il comando dopo un anno intenso nel corso del quale fondamentale è stata la sinergia con enti e istituzioni mettendo a disposizione dei cittadini i servizi offerti dalla struttura militare locale: «La Calabria è una terra che ha dimostrato in questo anno una grande voglia di partecipare e di stringersi intorno alla forza armata e a quelle che sono le autorità e le istituzioni. Sicuramente per me è stato un periodo molto positivo». Frisone, 54 anni, siciliano, arriva dal comando Brigata Aosta e nel suo intervento di fronte ad autorità civili militari e religiose, ha ribadito la volontà di proseguire sulla strada tracciata dei suoi predecessori: «Arrivo qui con uno stato d’animo molto propositivo, cosciente dello scopo per cui noi esistiamo e di una forte responsabilità che non deve mancare mai, non solo tra chi comanda ma che investe tutti i nostri collaboratori».