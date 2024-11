Si è conclusa ieri l'era di Giovanni Parisi alla guida del Sant'Anna Hospital. Il Consiglio di Amministrazione, venendo incontro ad espresse esigenze di rinnovamento nelle strategie aziendali rappresentate dalla proprietà, ha rimesso il proprio mandato dando la possibilità all’assemblea dei soci di incaricare un nuovo management.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, composto da Giovanni Parisi, Soccorso Capomolla e Daniele Maselli, restituisce alla proprietà un’azienda “rinata” ed i cui contenuti produttivi sono in pieno e costante recupero, dopo un anno di sostanziale fermo causato da un corto circuito istituzionale che ha determinato lo stop delle attività a fine dicembre 2020 gettando nella disperazione le centinaia di famiglie dei lavoratori del Sant'Anna ed i pazienti che si sono visti negato il loro diritto alla salute.

«Sono stati mesi complicati durante i quali l'enorme sforzo prodotto dal CdA che ho avuto l'onore di presiedere ha consentito di mantenere in vita un'indiscussa eccellenza in ambito sanitario salvando centinaia di posti di lavoro e dando garanzia per la prosecuzione dell'attività sanitaria» si legge in una nota firmata da Giovanni Parisi. «I risultati ottenuti sono stati il frutto di una straordinaria sinergia messa in atto con i consulenti aziendali ed i professionisti che dal primo istante hanno creduto nell'azione di questo cda.

«Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto il personale ed ai medici del Sant'Anna Hospital che non hanno mai smesso di lottare insieme a noi e di palesarci la loro vicinanza anche nei momenti più drammatici per la loro stessa condizione lavorativa. Personale dalle incredibili qualità umane e professionali che merita ogni bene possibile e che, sono certo, continuerà a svolgere la propria attività con abnegazione, coraggio e dedizione anche per il futuro. Auguro al nuovo management ed al Sant'Anna Hospital di raggiungere traguardi sempre più importanti conscio di aver svolto, con rigore morale e trasparenza, il mio ruolo ed aver contribuito a restituire ai calabresi una delle poche realtà in grado di dare risposte sanitarie di altissima qualità.

«Esprimo tutta la mia gratitudine, per questa difficile ma positiva esperienza, a chi insieme a me ha condiviso questo percorso, apportando qualità, etica professionale e riconoscibili valori umani. Mi riferisco in particolare al prof. Franco Perticone, all'avvocato Alfredo Gualtieri, al dott. Antonini ed ai dottori Capomolla e Maselli. A loro ed a tutti quelli che ci sono stati vicino il mio personalissimo ringraziamento»