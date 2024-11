L'aria artica di matrice russa che si sta abbattendo in Calabria, nelle ultime ore, sta provocando un netto calo delle temperature su tutta la regione.

Le temperature sono in netto calo e, secondo le previsioni, da oggi e fino a martedì 7 febbraio, lungo le coste non si supereranno i 6-7°C, mentre si andrà sotto zero su gran parte della Calabria specie centro-settentrionale con possibili gelate. Da questa mattina, oltre al freddo, in molte zone si registrano raffiche di vento forte che stanno causando diversi problemi soprattutto in Sila. A Camigliatello Silano, l'Arsac ha comunicato infatti la chiusura momentanea degli impianti di risalita per raffiche fino a 110 Km/h in cima.