Disagi alla circolazione sull'autostrada A2 a causa di un mezzo in fiamme. L'incidente si è verificato dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi in direzione sud, un autoarticolato ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. L'autostrada al momento è chiusa in entrambi i sensi di marcia, ciò ha determinato disagi alla circolazione e la creazione di lunghe code. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cosenza per spegnere l'incendio e Anas per ripristinare l'area alla circolazione. Non si registrano al momento feriti