Esplosioni e fiamme avvertite da lunga distanza. Un camion ha improvvisamente preso fuoco in località Verghello a Catanzaro, in prossimità dell'impianto di depurazione. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente ma sul posto sono prontamente giunti gli uomini del commissariato di polizia di Catanzaro Lido. È stato creato un cordono attorno al mezzo che potrebbe esplodere. Non si conoscono, al momento, le condizioni dell'autista.