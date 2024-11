La pista privilegiata, al momento, è quella dell’intimidazione ai danni dell’impresa proprietaria del camion. Continuano le indagini

È stato ritrovato completamente distrutto dalle fiamme l’automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani sottratto, sotto la minaccia di una pistola, ad un 25enne addetto al servizio di nettezza urbana nel comune di Gerocarne nella mattinata di ieri, 22 gennaio.

!banner!

Il camion distrutto si trovava in una località non distante dalla strada provinciale, all’interno di un’area boschiva a cavallo tra i territori comunali di Soriano e Gerocarne. Ad effettuare il ritrovamento una Volante in forza al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno. Proseguono quindi le indagini tese ad individuare i responsabili del furto e della distruzione dell’automezzo. La pista privilegiata è, evidentemente, quella dell’intimidazione ai danni dell’impresa proprietaria del camion.