Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il conducente e i tecnici dell'Anas per far defluire il traffico congestionato

A causa di un mezzo pesante ribaltato, ci sono rallentamenti lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano, in direzione sud. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si registra un ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le squadre Anas sono intervenute per il ripristino della viabilità riaprendo una sola corsia al traffico veicolare.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.30

Al momento si registrano rallentamenti e code di circa 3 km in direzione sud (Villa San Giovanni). Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante ribaltato in prossimità del km 263,800. Per i veicoli leggeri viene consigliata l'uscita presso lo svicolo di Cosenza sud, proseguimento lungo la statale 19 'Delle Calabrie' e rientro in A2 allo svincolo di Rogliano.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.10

Circolazione di nuovo regolare sull'A2 autostrada del Mediterraneo, in direzione Villa San Giovanni, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, nel territorio di Dipignano.