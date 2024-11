L'incidente lungo la statale 18. I due occupanti del mezzo sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti

Nel pomeriggio si è verificato l'ennesimo incidente stradale sulla ss 18, questa volta nel tratto che unisce la città di Scalea a Santa Maria del Cedro. Ad avere la peggio, gli occupanti di un mezzo pesante che nell'impatto si è capovolto arrestando la sua corsa appena fuori dalla carreggiata. Fortunatamente, per i due feriti si sarebbe trattato di contusioni di lieve entità. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per i controlli di rito. Secondo quanto si apprende, il camion sarebbe finito fuori strada per evitare l'impatto con un altro mezzo pesante. Sul posto sono giunti nell'immediato gli uomini della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari, a bordo di due ambulanze. Il traffico è stato subito ripristinato, anche se il mezzo incidentato è in attesa di essere rimosso.