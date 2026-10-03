Decine di chiamate al 112 per segnalare il mezzo pesante in autostrada. La Polizia Stradale è riuscita a fermarlo dopo diversi chilometri: il conducente è stato denunciato, aveva quasi 2 grammi di alcol per litro di sangue

Decine di telefonate al 112 per segnalare una bisarca che procedeva pericolosamente lungo la carreggiata sud dell’autostrada A2, nel tratto compreso tra Mileto e Rosarno. Il mezzo pesante, secondo le segnalazioni degli automobilisti, viaggiava compiendo continui zigzag, costringendo gli altri conducenti a rallentare e a evitare il sorpasso.

La situazione ha provocato rapidamente un rallentamento di alcuni chilometri. Il veicolo era già rimasto coinvolto in un incidente nel territorio della provincia di Vibo Valentia, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi. Dopo aver urtato il guardrail centrale, però, il conducente aveva continuato la marcia mantenendo una condotta di guida pericolosa.

L’intervento della Polizia Stradale

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi è intervenuta rapidamente, riuscendo a raggiungere la bisarca. Gli agenti hanno cercato di creare una distanza di sicurezza tra il mezzo pesante e gli altri veicoli e quindi di fermare l’autista.

I primi tentativi, però, non hanno avuto successo. Nonostante il lampeggiante e la sirena della pattuglia, il conducente ha continuato a procedere lungo l’autostrada, mantenendo la condotta pericolosa.

La bisarca fermata dopo Rosarno

Temendo che l’uomo non fosse nelle condizioni psicofisiche necessarie per guidare e che potessero verificarsi altri incidenti, gli operatori hanno deciso di sopravanzare il veicolo e di intimare al conducente di fermarsi alla prima piazzola disponibile.

L’autista non ha reagito immediatamente all’indicazione degli agenti. Solo dopo alcuni chilometri, però, ha dimostrato di aver compreso l’ordine e ha terminato la marcia in una piazzola situata oltre lo svincolo di Rosarno.

Il conducente aveva quasi 2 grammi di alcol per litro

Una volta scesi dalla pattuglia, gli agenti hanno compreso rapidamente che non si trattava di un malore. Il conducente, un 25enne straniero residente a Cittanova, si trovava infatti in condizioni psicofisiche alterate.

Nel frattempo era arrivata sul posto anche una seconda pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi, il cui personale ha garantito la sicurezza dell’uomo, che continuava a muoversi sul margine della carreggiata.

Il 25enne è stato quindi sottoposto all’etilometro. Il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico di poco inferiore ai 2 grammi per litro.

Un valore particolarmente rilevante anche alla luce del fatto che l’uomo era alla guida di un veicolo destinato al trasporto merci. Per un autista professionale, infatti, la normativa prevede un tasso alcolemico pari a zero.

Patente ritirata e denuncia

Al termine degli accertamenti e nel rispetto delle procedure di garanzia, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione.

Il conducente, come previsto dalla legge, è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.

Oltre 22mila controlli nel 2026

L’episodio si inserisce nell’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria sulle principali arterie del territorio.

Nel corso del 2026, riferisce la Polizia Stradale, oltre 22mila autisti sono stati sottoposti a controllo attraverso precursore o etilometro, con l’obiettivo di verificare le condizioni psicofisiche di chi si mette alla guida e prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.