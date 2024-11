È stato rintracciato e arrestato a Scalea, nel Cosentino, in casa di una donna, Vincenzo Lo Russo, 28 anni, di Napoli, esponente dell'omonimo clan camorristico. Dovrà scontare 9 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso, come disposto dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. A mettergli le manette ai polsi sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di Paola. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Cosenza.