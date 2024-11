Nominato il commissario liquidatore della Fondazione Campanella, Andrea Bonifacio. I posti letto al Pugliese Ciaccio e al Mater Domini

E’ arrivato il decreto del commissario al piano di rientro sanitario Massimo Scura, che trasferisce al Pugliese Ciaccio e al Mater Domini i posti letto cancellati con il fallimento della Campanella. Da domani infatti saranno effettivi i licenziamenti del personale.



Commissario liquidatore - Il Tribunale di Catanzaro ha nominato il commissario della Fondazione Campanella, il commercialista Andra Bonifacio.

Falzea - Ora apprendo di un decreto del Commissario ad acta con il quale viene sospeso l’accreditamento della Fondazione Campanella motivandolo con la decorrenza da domani dei licenziamenti del personale”.



"A prescindere dalle riserve in ordine alla legittimità di un provvedimento che elimina unità operative universitarie e trasferisce letti privati ad una struttura pubblica, devo rilevare che il presupposto per la sospensione dell’accreditamento è errato dal momento che con mia nota del 3 aprile (che faceva seguito ad una precedente rimasta senza risposta) avevo prospettato la proroga del termine di preavviso dei licenziamenti subordinandola alla proroga del termine della convenzione di affiancamento della Struttura commissariale che scade il prossimo 10 aprile. Tale proposta era diretta a rinviare l’operatività dei licenziamenti, garantendo nel modo migliore la continuità assistenziale ed evitando al contempo di depauperare la Fondazione, in attesa della nomina del Commissario liquidatore. Su tale richiesta mi era stato dato un assenso di massima dal Direttore generale del Dipartimento, da me contattato telefonicamente lo stesso giorno, assicurandomi che ne avrebbe parlato immediatamente con il Commissario ad acta. Tuttavia nessuna risposta formale è stata data alla mia proposta e il provvedimento del Commissario ad acta non fa nemmeno menzione della lettera dando per scontata l’operatività dei licenziamenti a far data dal 10 aprile”