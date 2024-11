La conferenza del presidente della Fondazione che intende spiegare la sua versione dei fatti in relazione alla richiesta di fallimento presentata dalla Procura e alle responsabilità per la crisi del polo.

Una conferenza, quella del presidente Paolo Falzea, per fare chiarezza. Per spiegare i motivi che hanno spinto la Procura di Catanzaro a presentare istanza di fallimento della Fondazione “Tommaso Campanella”. Futuro sempre più a rischio quello del polo oncologico, nonostante l’interlocuzione in corso tra Regione e Governo. La stessa Procura ha iscritto sul registro degli indagati undici persone contestando l’alterazione del bilanci, ma le responsabilità per la crisi che – oltre all’offerta di salute – mette a rischio anche il futuro dei lavoratori le cui sorti sono stati più volte oggetto dell’interessamento del ministro Lorenzin e del governatore Oliverio.

