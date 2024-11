L'aggressione sembra si sia verificata al culmine di una lite durante i festeggiamenti in corso in questi giorni nella frazione di Amantea

Un cittadino extracomunitario al culmine di una lite ha accoltellato un giovane di Campora San Giovanni, popolosa frazione di Amantea. L'episodio sembra si sia verificato durante i festeggiamenti in onore di San Francesco in corso in questi giorni.