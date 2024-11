Si tratta di Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone. Le ipotesi di reato per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio

Ritrovati i corpi dei due piloti del Canadair che ieri è precipitato durante l’operazione di spegnimento di un incendio a Monte Calcinera. Si tratta di Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone. La procura di Catania, che coordina le indagini, ha confermato la notizia. Le ipotesi di reato per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio.

La procura di Catania sta indagando in una duplice direzione. Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo: verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo sulla causa dell’incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso.