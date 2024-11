La sostanza stupefacente era già stata essiccata e custodita in involucri di plastica

Nell’ambito dei servizi di rastrellamento finalizzati alla ricerca di piantagioni di canapa indiana, i carabinieri della stazione di Placanica, unitamente ai militari dello squadrone eliportato cacciatori di "Calabria", hanno scoperto nelle campagne di Placanica, in località “Canale”, ben occultati all’interno di un fusto in plastica nascosto tra la fitta vegetazione, 5 involucri in cellophan contenti complessivamente sei chili e mezzo di canapa indiana già essiccata.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, debitamente repertato, assunto in carico e custodito presso il reparto procedente per i successivi accertamenti, su disposizione del sostituto procuratore di turno al tribunale di Locri.