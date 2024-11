Brutta avventura per un segugio che insieme al suo padrone era impegnato in una battuta di caccia nel territorio di Filadelfia. È stato recuperato dopo diverse ore di ricerca

Brutta avventura ieri pomeriggio per un cane nel Vibonese. L'animale era impegnato, con il suo proprietario, in una battuta di caccia nelle campagne di Filadelfia quando è scivolato in una gola profonda circa 20 metri in località fiumara Fonda.

Dopo aver provato a recuperare il cane con mezzi propri, il proprietario ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli uomini del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno avviato le ricerche e dopo circa due ore hanno individuato l'esatta localizzazione del segugio. Con l'ausilio di tecniche di derivazione speleo alpinistica fluviale (Saf), hanno quindi recuperato il cane e lo hanno consegnato al proprietario.