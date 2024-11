Il popolare inviato del Tg satirico Eugenio il Genio sulle tracce del quadrupede che secondo quanto assicura il suo padrone è in grado di fiutare i tagliandi fortunati delle lotterie istantanee

Il cane fiuta i gratta e vinci fortunati? Striscia La Notizia scende a Reggio Calabria per verificare.

Qualche mese fa, la notizia aveva fatto il giro del web: a Reggio Calabria c’è una cagnolina, la piccola Sissy, che riesce a capire quali sono i “gratta&vinci” vincenti semplicemente annusandoli.



Una particolare abilità che ha fatto ovviamente la felicità del suo padrone e che è stata intercettata dalla redazione di Striscia la notizia: la trasmissione di Antonio Ricci ha fiutato (è davvero il caso di dirlo) la storia ed ha subito mandato a Reggio Calabria uno dei suoi inviati, Eugenio il Genio, a verificare. Il risultato lo vedremo nel mese di gennaio in onda durante il tg satirico di Canale 5 ma i primi video e le prime foto che circolano sul web sono davvero esilaranti. Soprattutto perché, dato non da poco, la piccola Sissy, a quanto pare, continua a non sbagliare un colpo.





