Un cane è stato trovato impiccato nelle scorse ore a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La bestiola, con tanto di collare ancora attaccato è stato rinvenuto appeso ad una recinzione di filo spinato a Iauropoli, nei pressi di un asilo (oggi chiuso). Immagini forti, quelle postate dall'associazione "Salva zampe - Onlus" che sui social ha reso nota la barbara vicenda: «Un atto ignobile si è consumato stamattina presto sul nostro territorio. Hanno impiccato un cane ad un palo serrandogli la testa con un filo spesso affinché non si liberasse», scrivono. La povera creatura, in base ad un primo riscontro, era priva di microchip. Pertanto non si è potuto eventualmente risalire al proprietario.

La denuncia dell'associazione Salva zampe

Un gesto di inaudita violenza, l'ennesimo consumato in terra calabra: «Era un maschio, taglia medio-piccola- Un cagnetto indifeso ucciso atrocemente», aggiungono. In poco tempo la notizia ha fatto il giro del web innescando una valanga di commenti di condanna per quanto accaduto e al contempo di sostegno a favore dell’opera portata avanti dal sodalizio gestito da volontari a favore dei randagi.





Caccia al responsabile

Saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto: «Sono stati allertati tutti gli organi competenti - fa presente la Onlus aggiungendo - Lotteremo affinché venga fatta giustizia». Il post, concludono infine i membri dell'associazione «vuole essere una denuncia e un invito a chi sa di parlare in modo tale che questo gesto non resti impunito».