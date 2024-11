Gli angeli custodi delle spiagge. Sono i cani della Scuola italiana cani salvataggio, la più grande organizzazione in Italia dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori. L’associazione, che dispone di circa 400 unità cinofile dislocate su tutto il territorio nazionale, è presente anche in Calabria.

Il coordinatore di Sics in Calabria insieme a due volontari e ad alcuni degli straordinari cani è stato ospite nei nostri studi in una delle ultime puntate dell’Italia del Sud, la trasmissione condotta da Domenico Milani in onda tutti i giorni a partire dalle 11 su LaC.

«In Calabria riusciamo a coprire purtroppo ancora solo il 10% delle richieste che arrivano» - ha affermato il coordinatore Andrea Barone. «Lavoriamo per far crescere nuove leve ma non è per tutti fare questo tipo di attività che implica sacrifici per l'uomo e per i cuccioli che saranno impiegati. Non si può improvvisare, per fare questa attività ci vuole passione e una lunga e importante preparazione ripagata però sempre dalla graficazione che viene dalla persone presenti in spiaggia».

Le razze principalmente utilizzate sono il Terranova, il Labrador ed il Golden retriver, cani con caratteristiche molto particolari, sia per ciò che riguarda le capacità natatorie, sia per l’indole particolarmente socievole, adatta al lavoro sulle spiagge. La preparazione viene svolta in uno dei 16 centri addestramento Sics presenti in Italia e dura circa un anno per il livello base.

Nell'unica scuola calabrese presente a Lamezia ci sono spazi appositi dedicati all'addestramento in acqua, da gennaio-febbraio invece ci si sposta direttamente sulle spiagge. Un'attività che non si limita solo al salvataggio in sè ma che dedica anche tempo alla prevenzione effettuata soprattutto nelle scuole.