Avrebbe tenuto diversi cani in precarie condizioni, questo il motivo per il quale una donna è stata denunciata dai carabinieri di Squillace dopo una serie di accertamenti dispoti dall'autorità giudiziaria.

Nello specifico all’interno dell’abitazione sono stati trovati 15 cani di cui solo 2 muniti di microchip e tutti tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie, alcuni dei quali risultavano affetti da varie malattie quali rogna sarcoptica, peticulosi, emaciamento e dermatiti derivanti da malattie parassitarie.

Anche la casa non risultava essere abitabile in quanto non erano presenti i criteri minimi di igiene. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dei cani che venivano trasportati al canile di Torre Melissa.