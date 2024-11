È in corso un blitz dei carabinieri forestali guardie ecoozoofile al canile "Metauros" di Gioia Tauro oggetto nelle scorse settimane delle denunce di ambientalisti riportate anche sulla Gazzetta del sud per le gravi condizioni igienico-sanitarie del posto e sulla presenza di cani morti all'interno. Presenti anche veterinari dell'Asp che stanno verificando le condizioni degli animali. Il proprietario del canile Carlo Pulici si è dieso sostenendo «che il canile è sempre stato in ottime condizioni». La struttura chiuderà comunque il 30 ottobre perchè il tribunale di Palmi ha intimato lo sgombero dei locali.