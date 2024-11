Gli animali si aggiravano nel centro di Cosenza, vicino le scuole

Gli agenti del nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza, diretti dall’istruttore Luca Tavernise, sono intervenuti in Piazza Amendola, rispondendo alle richieste di alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza di un pericoloso branco di cani. I randagi, sette in tutto, si aggiravano tra la scuola primaria di Via Milelli, il Liceo Lucrezia della Valle ed il Centro Igiene Mentale, nel cui giardino avevano trovato riparo seminando il panico tra medici e pazienti. L’intervento degli agenti, assistiti da una ditta specializzata nella cattura dei cani, ha consentito di rendere gli animali inoffensivi. I randagi sono stati affidati alle cure veterinarie del canile di Donnici.