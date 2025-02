Il ritrovamento a Schiavonea, uno dei cuccioli presentava anche delle ferite. L’amministrazione Stasi vuole vederci chiaro e fare quanto in suo potere per indivuare eventuali responsabili

Questa mattina, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, il Comune di Corigliano-Rossano ha immediatamente attivato la Polizia locale e il settore Ambiente ed Energia, in collaborazione con l’Asp, per accertare le cause della morte di due cani ritrovati senza vita a Schiavonea. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di avvelenamento, ma saranno gli accertamenti a fare chiarezza.

Le verifiche in corso stanno cercando di determinare se si tratti di episodi isolati o se vi siano ulteriori casi nella zona. Preoccupa in particolare lo stato di un cucciolo ritrovato con ferite al volto, circostanza che aggiunge ulteriori dubbi sulle reali cause del decesso.

Sebbene ci si trovi ancora in una fase preliminare, se dovesse emergere che la morte degli animali è stata provocata, si tratterebbe di un atto di crudeltà inaccettabile, lesivo non solo nei confronti degli animali ma dell’intera comunità. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha dichiarato che intende fare piena luce sulla vicenda, avviando tutte le attività necessarie per individuare eventuali responsabili.

A tal fine, è stata programmata un’ispezione ufficiale lunedì, alla presenza del personale addetto, per raccogliere elementi utili all’indagine. Il sindaco e l’Esecutivo comunale seguono da vicino l’evolversi della situazione e renderanno noti gli esiti degli accertamenti sia alle autorità competenti sia alla cittadinanza.