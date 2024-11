Hanno rischiato di morire annegati, nel fiume di fango e detriti che ha invaso il canile. Sono state ore concitate per i volontari, vigili del fuoco e carabinieri che, nel corso dei nubifragi, hanno salvato la vita a circa 250 cani. La pioggia incessante che s’è abbattuta con violenza anche su Cirò Marina, nel Crotonese, ha messo in ginocchio più zone della provincia. In località Feudo, in particolare, i recinti degli animali sono stati quasi completamente sommersi dall’acqua tanto da richiedere l’impiego di gommoni per il recupero delle bestiole. E mentre si discute del pericolo alluvionale dell’intera area, i cani attendono di essere adottati in maniera definitiva. Una famiglia che li accolga e che faccia superare la paura per quanto di brutto attraversato.

Al momento sono ospitati in strutture diverse e gli aggiornamenti sono pubblicati sui social (Enpa Crotone, Cosenza-Crotone sos smarrimenti-ritrovamenti-adozioni; Animali Emergenza alluvione Crotone-Calabria; Aiutiamo i 300 cani di oasi Argo). Non mancano le richieste di aiuto (non solo donazioni ma anche stalli, coperte vecchie, cibo per cani, volontari) mentre si inizia a fare la conta dei danni e avviare attività per la pulizia dell’impianto. g.d'a



Per vedere il video, clicca qui

LEGGI ANCHE: Maltempo, riattivata la linea ferroviaria ionica tra Catanzaro Lido e Crotone

Maltempo, sciolta l’unità di crisi a Crotone. A giorni la conta dei danni

Maltempo nel Crotonese, continua lo stato d’allerta

Maltempo nel Crotonese, frane sulla 106. Monitorato il fiume Esaro

Maltempo, nel Crotonese perdura l’ordinanza di chiusura delle scuole

Maltempo, a Crotone allestito un campo tenda per i senzatetto